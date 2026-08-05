В Донецке задержали местного жителя за призывы к экстремистской деятельности. Фото: Штаб обороны ДНР

В столице Донецкой Народной Республики сотрудники ФСБ задержали местного жителя за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

- Используя мессенджер «Telegram» молодой человек неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности, - рассказали в Штабе обороны Республики.

Задержанный 24-летний житель Донецка признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ России по ДНР пресекло противоправную деятельность жителя Ясиноватой, публично призывавшего к насильственным действиям по национальному признаку.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка, подозреваемую в государственной измене. Женщина по собственной инициативе установила контакт с представителями СБУ через мессенджер Telegram.

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