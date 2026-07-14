Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене. Фото: Штаб обороны ДНР

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка, подозреваемую в государственной измене. Как сообщили в Штабе обороны ДНР, женщина по собственной инициативе установила контакт с представителями СБУ через мессенджер Telegram.

- Я увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями. На территории автопарковке торгового центра, расположенного в районе Донецкой объездной автомобильной дороги, я сфотографировала автомобили на свой телефон и отправила фотографии в чат-бот СБУ, - рассказала задержанная.

Она признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя, который угрожал оружием работникам логистической компании и выдавал себя за сотрудника ФСБ России.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке сотрудники полиции задержали генерального директора одной из коммерческих фирм.

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