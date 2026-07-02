Похитил почти 3 миллиона из бюджета: В Донецке задержан директор фирмы по подозрению в крупном мошенничестве

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке сотрудники полиции задержали генерального директора одной из коммерческих фирм. Его подозревают в хищении почти 3 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Как выяснилось в ходе следствия, сначала предприниматель направил в госучреждение коммерческое предложение для участия в закупке по замене оконных блоков в учебном заведении. Стороны заключили договор, и заказчик перечислил на расчетный счет фирмы предусмотренную контрактом бюджетную предоплату. При этом, как оказалось, у компании не было ни штата сотрудников, ни реальных возможностей выполнить работы.

Получив бюджетные средства, директор фирмы не приступил к закупке материалов, не вернул авансовый платеж, а израсходовал деньги в личных целях.

- Своими действиями фигурант причинил государственному учреждению материальный ущерб в особо крупном размере, - подчеркнули в МВД по ДНР.

В отношении задержанного заведено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хорошее место работы с большой зарплатой: Мошенники в ДНР обманывают граждан, предлагая фиктивные вакансии

Мошенники добиваются, чтобы жители ДНР предоставили им доступ на Госуслуги (подробнее)