Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам колонии за государственную измену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике приговорили жительницу Мариуполя 2005 года рождения к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР, ее признали виновной в государственной измене. По данным суда, Виктория Максименко собирала и передавала украинской разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.
- В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимую к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в ДНР заочно приговорили гражданина Мексики Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима с конфискацией более 3,8 миллиона рублей. Он принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожизненный срок за гибель 93 жителей Мариуполя: В ДНР вынесли приговор четверым командирам ВСУ
Суд ДНР приговорил к пожизненному командиров ВСУ за гибель 93 мирных жителей (подробнее)