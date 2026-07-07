Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам колонии за государственную измену

Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам колонии за госизмену (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике приговорили жительницу Мариуполя 2005 года рождения к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР, ее признали виновной в государственной измене. По данным суда, Виктория Максименко собирала и передавала украинской разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

- В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимую к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно приговорили гражданина Мексики Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима с конфискацией более 3,8 миллиона рублей. Он принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника.

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