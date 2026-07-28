В Ясиноватой задержали мужчину за призывы к насилию. Фото: Штаб обороны ДНР

Управление ФСБ России по ДНР пресекло противоправную деятельность жителя Ясиноватой, публично призывавшего к насильственным действиям по национальному признаку. Мужчина размещал соответствующие комментарии в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

В ФСБ напомнили, что противник активно использует каналы и чаты для провокации межнациональных конфликтов. Публикации в соцсетях могут содержать признаки уголовных и административных нарушений и повлечь ответственность.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки.

Кроме того, в Донецке сотрудники УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР задержали местного жителя за публичные призывы к экстремизму. Мужчина в Telegram-чате призывал к насильственным действиям против группы лиц по национальному признаку.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над ДНР за сутки уничтожили 24 дрона ВСУ

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов (подробнее)