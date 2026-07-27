Над ДНР за сутки уничтожили 24 дрона ВСУ. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 24 беспилотника вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно пресекла 158 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Вблизи железнодорожного узла под Дебальцево специалисты перехватили украинский беспилотник «Блискавка», несший осколочно-фугасный заряд. В Шахтерске у железнодорожного узла был сбит украинский дрон «Барс», вооруженный десятикилограммовым осколочно-фугасным снарядом.

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