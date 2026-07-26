В ДНР 26 июля в результате атак дронов ВСУ погибли два человека, еще 14 ранены Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике в результате атак дронов ВСУ погибли два человека, еще 14 ранены. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус. Погибли водитель и пассажир. Ранения получили пять женщин и двое мужчин - пассажиры автобуса.

В Центрально-Городском районе под удар попала машина скорой помощи. Ранены два медика, водитель и пациент. В Калининском районе пострадал мужчина.

На трассе Донецк - Мариуполь в Волновахском округе ранен мужчина. В Зугрэсе при атаке на грузовик тяжелые ранения получил мужчина.

Повреждены три объекта инфраструктуры, рейсовый автобус, машина скорой, три грузовика и легковой автомобиль в городских округах Горловка, Харцызск, Снежное, Енакиево, Амвросиевском, Волновахском округах.

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