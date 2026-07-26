Погибли четыре жителя, ранены 15 человек, в том числе три медика: БПЛА ВСУ атаковали Горловку

В Горловке при обстрелах ВСУ погибли четыре жителя, ранены 15 человек, в том числе три медика Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины нанесли серию ударов беспилотниками по Горловке. С начала суток погибли четверо мирных жителей, еще 15 человек получили ранения, среди которых трое сотрудников скорой медицинской помощи. Также повреждены объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

ВСУ нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. В результате удара были ранены три сотрудника бригады и один мирный житель.

В Калининском районе от удара БПЛА пострадал один мирный житель. Однако самые тяжёлые последствия зафиксированы в Никитовском районе: там в результате нескольких атак погибли четыре человека, еще десять мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в городе повреждена инфраструктура теплоснабжающей и других коммунальных организаций. Также под обстрелы попали пассажирский автобус и автотранспорт коммунального предприятия.

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