В ДК «Металлургов» в Мариуполе продолжаются ремонтные работы. Фото: «Возродим Донбасс»

В Дворце культуры «Металлургов» в Мариуполе продолжаются работы. Специалисты «Модуль-Центра» штукатурят стены, выполняют перекрытие плит покрытия и разработку грунта.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», также специалисты восстанавливают кирпичную кладку и монтируют канализацию. На объекте ежедневно работают 61 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершили фасадные работы на здании местной администрации. Общая площадь пятиэтажного строения составляет более трех тысяч квадратных метров.

Кроме того, в Мариуполе продолжается восстановление спорткомплекса «Нептун». Ежедневно на объекте трудятся 90 рабочих из Санкт-Петербурга. Специалисты штукатурят стены, монтируют строительные леса, облицовывают стены аквапанелями, укладывают керамогранит на стены и пол, возводят кирпичные стены и изготавливают металлическую лестницу.

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