В ДК «Металлургов» в Мариуполе продолжаются ремонтные работы

В Дворце культуры «Металлургов» в Мариуполе продолжаются работы. Специалисты «Модуль-Центра» штукатурят стены, выполняют перекрытие плит покрытия и разработку грунта.
Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», также специалисты восстанавливают кирпичную кладку и монтируют канализацию. На объекте ежедневно работают 61 человек и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершили фасадные работы на здании местной администрации. Общая площадь пятиэтажного строения составляет более трех тысяч квадратных метров.
Кроме того, в Мариуполе продолжается восстановление спорткомплекса «Нептун». Ежедневно на объекте трудятся 90 рабочих из Санкт-Петербурга. Специалисты штукатурят стены, монтируют строительные леса, облицовывают стены аквапанелями, укладывают керамогранит на стены и пол, возводят кирпичные стены и изготавливают металлическую лестницу.
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