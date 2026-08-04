В Администрации Орджоникидзевского района Мариуполя завершены фасадные работы. Фото: Единый заказчик

В Орджоникидзевском районе Мариуполя специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершили фасадные работы на здании местной Администрации. Общая площадь пятиэтажного строения составляет более трех тысяч квадратных метров.

- На сегодняшний день строители полностью восстановили все несущие конструкции и стены, установили новые окна и кровлю, завершили фасадные работы. Во внутренних помещениях в настоящее время ведутся чистовая отделка помещений и пусконаладка новых инженерных систем, - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе компании.

Там добавили, что ввести в эксплуатацию здание Администрации строители планируют до конца 2026 года.

Кроме того, в городском округе идет восстановление зданий Администраций Ильичевского и Жовтневого районов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Карла Либкнехта строители восстановили еще один дом. Специалисты отремонтировали конструктив здания и кровлю, заменили окна, а также металлические и ПВХ двери.

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