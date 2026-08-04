В главном корпусе Донецкого государственного университета стартовал капремонт. Фото: ДонГУ

Главный корпус Донецкого государственного университета ожидает глобальные изменения. Там стартовал капитальный ремонт, запланированный на срок до двух лет. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе университета.

Сотрудников вуза и студентов на время работ распределят по другим учебным корпусам университета.

Работы на объекте выполняют специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что строители восстановили третий учебный корпус Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи. Особое внимание было уделено третьему корпусу, где располагается педагогический факультет. Строители не только устранили все повреждения конструкций здания, построенного в 1954 году, но и полностью модернизировали его.

Кроме того, сообщалось, что Санкт-Петербургский горный университет взял на себя подготовку проектной документации для восстановления поврежденного корпуса Донецкого национального технического университета.

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