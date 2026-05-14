Третий учебный корпус Мариупольского государственного университета восстановлен

Теперь в третьем корпусе вуза созданы современные учебные пространства и аудитории, готовые принять студентов и преподавателей. Фото: ППК «Единый заказчик»

Строители восстановили третий учебный корпус Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи. Об этом сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик».

В результате боевых действий в 2022 году все пять учебных корпусов вуза сильно пострадали. Тогда прямые попадания снарядов и последовавшие за этим пожары практически полностью разрушили всю образовательную инфраструктуру вуза, сделав невозможным проведение занятий.

Для того, чтобы как можно скорее возобновить образовательный процесс, специалисты «Единого заказчика» приступили к масштабным восстановительным работам.

Особое внимание было уделено третьему корпусу, где располагается педагогический факультет. Строители не только устранили все повреждения конструкций здания, построенного в 1954 году, но и полностью модернизировали его.

В ходе ремонтных работ были установлены новые окна и кровля, обновлены все инженерные сети, а также проведены отделочные работы во внутренних помещениях. Теперь в третьем корпусе вуза созданы современные учебные пространства и аудитории, готовые принять студентов и преподавателей.

