На улице Карла Либкнехта в Мариуполе восстановили дом

В Мариуполе на улице Карла Либкнехта строители восстановили еще один дом. Специалисты отремонтировали конструктив здания и кровлю, заменили окна, а также металлические и ПВХ двери. Об этом сообщили в Администрации городского округа.
- Рабочие обновили инженерные системы, включая центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, электричество и канализацию. Отремонтированы места общего пользования, - рассказали в Администрации Мариуполя.
Там добавили, что фасадные работы выполнили специалисты фонда капремонта Московской области.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что строители возводят в Мариуполе новые корпуса многопрофильного медицинского центра. В настоящее время ведется второй этап работ, который предусматривает строительство палатного корпуса на 236 мест стационара.
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