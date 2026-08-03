В Мариуполе по проспекту Победы восстанавливают девятиэтажные дома. Фото: МАКС/Кольцов

На проспекте Победы в Мариуполе строители восстанавливают девятиэтажные дома. На объектах ведутся монолитные работы. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Помимо восстановления несущих конструкций, специалисты занимаются ремонтом мест общего пользования и обновлением инженерных коммуникаций, - рассказал Кольцов.

Он добавил, что специалисты параллельно ведут ремонт квартир.

А всего на площадках в настоящее время работают более двухсот строителей.

Ранее сообщалось, что почти 15 миллионов квадратных метров жилья построят в Мариуполе. В генеральный план городского округа вносят крупные изменения.

Кроме того, сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершается комплексное восстановление девятиэтажного панельного дома. Строители уже выполнили основные работы, создав основу для дальнейшего благоустройства.

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