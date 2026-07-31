В Мариуполе завершают восстановление девятиэтажки в Жовтневом районе. Фото: АГО Мариуполь

В Жовтневом районе Мариуполя завершается комплексное восстановление девятиэтажного панельного дома. Строители уже выполнили основные работы, создав основу для дальнейшего благоустройства. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Сейчас ремонт вышел на этап обновления квартир. В программу вошли 140 помещений. Специалисты меняют инженерные сети - водоснабжение и электрику, штукатурят и шпаклюют стены и потолки. Затем приступят к чистовой отделке.

Каждый этап контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, которые ежедневно выезжают на объект.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя завершается восстановление второго корпуса Дворца культуры «Строителей» на улице Азовстальской. Объект серьезно пострадал в ходе боевых действий и нуждался в комплексном ремонте - повреждены несущие конструкции, кровля и фасад, выбиты окна и двери, вышли из строя инженерные системы.

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