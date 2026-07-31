В Мариуполе завершается восстановление второго корпуса ДК «Строителей». Фото: «РКС-НР»

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершается восстановление второго корпуса Дворца культуры «Строителей» на улице Азовстальской. Объект серьезно пострадал в ходе боевых действий и нуждался в комплексном ремонте - повреждены несущие конструкции, кровля и фасад, выбиты окна и двери, вышли из строя инженерные системы.

Курские строители под руководством «РКС-НР» восстановили конструктив, обновили кровлю и фасад, заменили окна и двери, смонтировали отопление, холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение и вентиляцию.

После открытия в корпусе заработают студия звукозаписи, художественная студия и мастерская по изготовлению мягких игрушек. Светлые просторные помещения, современные системы и обновленный фасад создают комфортные условия для творчества и культурных мероприятий.

Основные работы завершены, сейчас идет благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершилось восстановление еще одного многоквартирного дома. Подрядчик «Р-Строй» под руководством «РКС-НР» привел в порядок здание на улице Межевой в Орджоникидзевском районе.

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