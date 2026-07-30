В Мариуполе восстановили дом на улице Межевой. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе завершилось восстановление еще одного многоквартирного дома. Подрядчик «Р-Строй» под руководством «РКС-НР» привел в порядок здание на улице Межевой в Орджоникидзевском районе.

Специалисты отремонтировали кровлю, восстановили конструктивные элементы, заменили окна и двери, обновили системы отопления и электроснабжения. Также привели в порядок места общего пользования, фасад и отмостку.

Дому вернули надежность, комфорт и современный внешний вид. Теперь здесь безопасные и достойные условия для проживания.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что компания «РКС-НР» завершила восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя на улице Воинов-Освободителей. Одним из самых сложных этапов стало восстановление несущих конструкций. Специалисты провели весь необходимый комплекс работ, гарантирующий надежность и безопасность здания.

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