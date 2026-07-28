В Мариуполе восстановили дом на улице Воинов-Освободителей. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» завершила восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя на улице Воинов-Освободителей. Об этом сообщили в Минстрое России.

Одним из самых сложных этапов стало восстановление несущих конструкций. Специалисты провели весь необходимый комплекс работ, гарантирующий надежность и безопасность здания.

Параллельно обновили кровлю, заменили окна и двери, восстановили фасад и отмостку. В полном объеме привели в порядок все инженерные системы: отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электрику.

Дом снова пригоден для комфортного и безопасного проживания. Восстановление велось при участии «Единой России» и Минстроя России.

Ранее сообщалось, что в поселке Сартана под Мариуполем завершили полный комплекс ремонтно-восстановительных работ в здании почтового отделения. Строители провели внутреннюю и наружную отделку, усилили конструктив, заменили инженерные системы, обустроили помещения для сотрудников, сортировки и обслуживания граждан.

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