В Сартане под Мариуполем восстановили единственное почтовое отделение. Фото: ППК «Единый заказчик»

В поселке Сартана под Мариуполем завершили полный комплекс ремонтно-восстановительных работ в здании почтового отделения. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Площадь отделения составляет около 200 квадратных метров. Строители провели внутреннюю и наружную отделку, усилили конструктив, заменили инженерные системы, обустроили помещения для сотрудников, сортировки и обслуживания граждан. Единственное в населенном пункте почтовое отделение снова принимает жителей.

В ходе ремонта полностью заменили отопление, водоснабжение, канализацию, электропроводку и внутреннюю отделку.

Всего «Единый заказчик» восстановил в ДНР семь почтовых отделений, еще более 15 в работе. Ранее в Сартане также отремонтировали библиотеку имени Лермонтова и готовят к вводу музей истории и этнографии греков Приазовья.

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя при поддержке Московской области завершено восстановление многоквартирного дома в 232 квартале.

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