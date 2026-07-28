Качественное озеленение и современное благоустройство: В Мариуполе построят новые девятиэтажки и 14-этажный дом

В Мариуполе построят четыре многоквартирных дома. Фото: Корпорация развития Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжения о предоставлении земельных участков инвесторам для реализации масштабных проектов жилищного строительства в Мариуполе. Официальные документы уже вступили в силу. Все инвестиционные проекты находятся на комплексном сопровождении Корпорации развития Донбасса и направлены на качественное обновление и расширение жилого фонда приморского города.

В Мариуполе построят четыре многоквартирных дома. Фото: Корпорация развития Донбасса

Один из выделенных земельных участков площадью более 15 тысяч квадратных метров предоставлен «СЗ Парк». Компания планирует возвести в Мариуполе современный многоквартирный жилой дом общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Этот проект станет самым крупным из заявленных: объем частных инвестиций в его реализацию превысит 1,955 миллиарда рублей. Проект также предусматривает проведение качественного озеленения и благоустройства всей прилегающей придомовой территории.

В Мариуполе построят четыре многоквартирных дома. Фото: Корпорация развития Донбасса

Еще три земельных участка общей площадью более 12 тысяч квадратных метров переданы «СЗ «Проект Девелопмент». Этот инвестор планирует построить в городе три многоквартирных дома различной этажности. Первым объектом станет девятиэтажный жилой дом на 140 квартир общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров, в строительство которого вложат более 646 миллионов рублей. Вторым проектом компании станет еще одна девятиэтажка общей площадью более 9,2 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 112 квартир. Объем инвестиций в этот дом превысит 725 миллионов рублей.

В Мариуполе построят четыре многоквартирных дома. Фото: Корпорация развития Донбасса

Третьим объектом застройщика «Проект Девелопмент» станет современное 14-этажное жилое здание на 139 квартир. Общая площадь новостройки составит более 9,2 тысячи квадратных метров, из которых почти 6,5 тысячи квадратных метров займет полезная жилая площадь. В этот проект инвестор намерен вложить более 710 миллионов рублей. Как и в случае с другими новостройками, все проекты компании включают обязательное благоустройство дворов, создание игровых и спортивных зон, а также комплексное озеленение территорий.

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