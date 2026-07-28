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28 июля 2026 9:30

Стеклянный павильон с тренажерным залом, открытый бассейн и акция для участников СВО: Как строится жилой комплекс «Половецкий» в Донецке

Строительство ЖК «Половецкий» в Буденовском районе Донецка продолжается
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Так будет выглядеть жилой комплекс «Половецкий»

Так будет выглядеть жилой комплекс «Половецкий»

РАБОТА КИПИТ

Жилищное строительство в Донецкой Народной Республике не останавливается. К примеру, продолжается недавно стартовавшее строительство жилого комплекса «Половецкий» в Буденовском районе Донецка. Здесь не только уже вырыт котлован, но и укладывают щебеночное основание под будущий фундамент первого каскадного дома П-образной формы. И параллельно идет подготовка к следующим этапам строительства.

– Из-за текущей ситуации на отдельных этапах действительно возникают временные простои техники. Есть определенные трудности с поставкой некоторых стройматериалов. Однако эти вопросы носят рабочий характер. Мы совместно с поставщиками и подрядными организациями уже принимаем необходимые меры для стабилизации логистики и обеспечения строительства всем необходимым, – прокомментировал «КП Донецк» руководитель проекта Спецзастройщика «Линия Жизни» Виталий Жиляков.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЖК «Половецкий» – это современный комплекс с благоустроенной территорией и продуманными инженерными решениями. Для обеспечения максимально комфортной жизни здесь предусмотрены стеклянный павильон с современным тренажерным залом прямо во дворе, а также открытый бассейн.

– Особое внимание мы уделили семьям с детьми. На территории комплекса появится отдельный детский павильон, где под присмотром профессионального аниматора дети смогут интересно и безопасно проводить время. Жители комплекса смогут воспользоваться этой услугой бесплатно, оставив ребенка на некоторое время, пока занимаются спортом, отдыхают или решают повседневные вопросы, – отметил Виталий Жиляков.

Детский павильон (макет)

Детский павильон (макет)

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА В ЦЕНТР ДОНЕЦКА

Как ранее сообщала «КП Донецк», в работе у «Линии Жизни» также находится жилой комплекс «Южный склоны-1». По итогам очередного заседания инвестиционного комитета Спецзастройщик получил разрешение на разработку детального плана территории для дальнейшей реализации.

Проект представляет собой трехсекционный многоэтажный жилой дом высотой до 14-15 этажей и общей площадью около одного гектара. При этом ЖК «Южный склоны-1» – это только часть единой концепции. Через дорогу планируется реализация жилого комплекса «Южный склоны-2». Оба здания будут выполнены в едином архитектурном стиле и послужат въездными воротами в центр Донецка.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

В регионе покупка квартиры в льготную ипотеку 2 процента доступна для каждого. Специальные условия приобретения жилья действуют и для участников спецоперации.

– «Линия Жизни» запустила собственную акцию для участников СВО. Она предусматривает специальные условия и дополнительную скидку при покупке квартиры в жилых комплексах. Для нас это возможность выразить благодарность людям, которые сегодня стоят на защите Родины, – сказал Жиляков.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

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