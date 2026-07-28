Стеклянный павильон с тренажерным залом, открытый бассейн и акция для участников СВО: Как строится жилой комплекс «Половецкий» в Донецке

Так будет выглядеть жилой комплекс «Половецкий»

РАБОТА КИПИТ

Жилищное строительство в Донецкой Народной Республике не останавливается. К примеру, продолжается недавно стартовавшее строительство жилого комплекса «Половецкий» в Буденовском районе Донецка. Здесь не только уже вырыт котлован, но и укладывают щебеночное основание под будущий фундамент первого каскадного дома П-образной формы. И параллельно идет подготовка к следующим этапам строительства.

– Из-за текущей ситуации на отдельных этапах действительно возникают временные простои техники. Есть определенные трудности с поставкой некоторых стройматериалов. Однако эти вопросы носят рабочий характер. Мы совместно с поставщиками и подрядными организациями уже принимаем необходимые меры для стабилизации логистики и обеспечения строительства всем необходимым, – прокомментировал «КП Донецк» руководитель проекта Спецзастройщика «Линия Жизни» Виталий Жиляков.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЖК «Половецкий» – это современный комплекс с благоустроенной территорией и продуманными инженерными решениями. Для обеспечения максимально комфортной жизни здесь предусмотрены стеклянный павильон с современным тренажерным залом прямо во дворе, а также открытый бассейн.

– Особое внимание мы уделили семьям с детьми. На территории комплекса появится отдельный детский павильон, где под присмотром профессионального аниматора дети смогут интересно и безопасно проводить время. Жители комплекса смогут воспользоваться этой услугой бесплатно, оставив ребенка на некоторое время, пока занимаются спортом, отдыхают или решают повседневные вопросы, – отметил Виталий Жиляков.

Детский павильон (макет)

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА В ЦЕНТР ДОНЕЦКА

Как ранее сообщала «КП Донецк», в работе у «Линии Жизни» также находится жилой комплекс «Южный склоны-1». По итогам очередного заседания инвестиционного комитета Спецзастройщик получил разрешение на разработку детального плана территории для дальнейшей реализации.

Проект представляет собой трехсекционный многоэтажный жилой дом высотой до 14-15 этажей и общей площадью около одного гектара. При этом ЖК «Южный склоны-1» – это только часть единой концепции. Через дорогу планируется реализация жилого комплекса «Южный склоны-2». Оба здания будут выполнены в едином архитектурном стиле и послужат въездными воротами в центр Донецка.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

В регионе покупка квартиры в льготную ипотеку 2 процента доступна для каждого. Специальные условия приобретения жилья действуют и для участников спецоперации.

– «Линия Жизни» запустила собственную акцию для участников СВО. Она предусматривает специальные условия и дополнительную скидку при покупке квартиры в жилых комплексах. Для нас это возможность выразить благодарность людям, которые сегодня стоят на защите Родины, – сказал Жиляков.

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

Макет будущего жилого комплекса «Половецкий»

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