Купить квартиру можно еще на этапе котлована Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

5 мая в Буденовском районе Донецка на улице Независимости спецтехника приступила к рытью котлована под фундамент будущего жилого комплекса «Половецкий». Старт строительству нового жилья дали первый заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владислав Очнев и генеральный директор компании «Специализированный застройщик «Линия Жизни» Руслан Теряев. В мероприятии принял участие и журналист «КП Донецк».

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Ультрасовременный жилой комплекс раскинется на участке площадью около 5 гектаров. «Половецкий» – это два П-образной формы каскадных дома с семью подъездами, высота которых составляет от 4 до 12 этажей. Всего 730 квартир.

Оставить машину можно будет как на парковке, так и на подземном паркинге. В просторных квартирах – современные планировки с панорамным остеклением.

На первых этажах комплекса предусмотрены магазины, кофейни и другие объекты инфраструктуры, что сделает жизнь жильцов более комфортной и удобной.

Владислав Очнев (справа) и Руслан Теряев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Владислав Очнев (справа) и Руслан Теряев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

УМНЫЙ ГОРОД

Облагораживанию прилегающей территории также уделят много внимания. Здесь будут созданы детские и спортивные павильоны, а также парк с фонтаном. Жителей порадуют цветники. Бассейн на территории.

А благоустроят территорию комплекса с использованием цифровых технологий. В «Половецком» появятся системы «умного» освещения, видеонаблюдение и зарядки для электромобилей.

Ожидается, что жилой комплекс построят за 2 года 7 месяцев. Дома планируют заселить к концу 2028 года. Продажа квартир в них уже начата. В офисе продаж сообщили, что покупка в ипотеку 2 процента доступна для каждого.

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

«Половецкий» строят как местные строители, так и со всей большой страны.

– В пиковое время у нас должно работать до тысячи человек. Поэтому возможно привлечение специалистов с любых регионов России, – сказал Руслан Теряев, отвечая на вопрос «КП Донецк».

За процессом строительства жилого комплекса можно будет следить в режиме реального времени – на площадке установят специальную камеру с онлайн-трансляцией.

Проект «Половецкий» стал первой ласточкой большого плана специализированного застройщика. В планах компании – возвести в ДНР больше 4 миллионов квадратных метров жилья и первый в истории Донецка 50-этажный небоскреб с выставочным комплексом и концертным залом.

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ

Владислав ОЧНЕВ, первый заместитель Председателя Правительства ДНР:

- Спецзастройщик «Линия Жизни» начал возводить в Донецке жилой комплекс «Половецкий», который даст возможность нашим жителям оценить по достоинству новое жилье. Это будет современный и очень комфортный жилой комплекс. В регионе реализуем комплексную программу жилищного строительства. В этом году нам предстоит сдать в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 545 тысяч квадратных метров – многоквартирного. Наша задача – построить столько жилья, чтобы не отставать от других регионов.

В Донецке началось строительство современного жилого комплекса «Половецкий» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первый визит в Донецк останется в памяти навсегда»: Валентина Лисица рассказала, чем ее поразили жители Донбасса

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица рассказала о первом визите в Донецк, об отношении к музыке Прокофьева и о выдающихся родственниках – участниках Великой Отечественной (подробнее)