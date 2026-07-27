Большой передвижной баннер с изображением 6-летней Полины Солодкой – первой из убитых детей Донбасса (Роверето, Италия). Фото: Администрация Главы и Правительства ДНР

Русские дома за рубежом при содействии Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики организовали мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей-жертв вооруженного конфликта в Донбассе. Во многих странах вспоминают убитых киевским режимом ребят. С начала вооруженного конфликта в Донбассе от рук ВСУ погибли более 300 детей, тысячи – ранены.

РАБАТ, МАРОККО: БУМАЖНЫЕ ЖУРАВЛИКИ НА АПЕЛЬСИНОВОМ ДЕРЕВЕ

22 июля этого года состоялось памятное мероприятие в Русском доме в Рабате (Марокко). Перед участниками выступил директор Русского Центра науки и культуры Владимир Соколов. Гостям показали фото- и видеоматериалы о детях Донбасса, их почтили минутой молчания. В знак солидарности с семьями, потерявшими своих детей, участники акции повесили бумажных журавликов на апельсиновое дерево. Так они продолжили символику акций «Журавлики Донбасса» и «Журавли мира», которые проходят в разных странах.

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

НИКОСИЯ, КИПР: СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЕТЯМ ДОНБАССА

На следующий день акция прошла в Русском центре науки и культуры Никосии. Встреча началась с возложения цветов в память о невинно убиенных детях. После минуты молчания прозвучали стихи, посвященные детям Донбасса. Гостям показали документальный фильм о трагическом событии в Старобельске 22 мая 2026 года.

В памятном мероприятии приняли участие члены Координационного совета российских соотечественников на Кипре, представители Общества Дружбы Кипр-Россия, представители и члены Движения «Верные друзья России на Кипре», а также молодежный клуб Российского центра науки и культуры.

Никосия, Кипр

В день проведения акции Посольство Украины на Кипре опубликовало официальное заявление касательно мероприятия. В нем украинская сторона цинично назвала погибших детей Донбасса, которые были обстреляны ВСУ, украинскими детьми, полностью исказив историю конфликта.

Памятная акция вызвала широкий резонанс. В социальных сетях Русского дома в Никосии анонс встречи набрал свыше миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев, многие из них в поддержку Донбасса.

Никосия, Кипр

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА: ВЕЧЕР ПАМЯТИ С УЧАСТИЕМ СЕБАСТЬЯНА САЛЬГАДО

23 июля Русский дом в Буэнос-Айресе почтил память детей, ставших жертвами вооруженного конфликта в Донбассе. Состоялся вечер памяти с участием известного аргентинского журналиста и военкора Себастьяна Сальгадо.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился с видеообращением к общественности. Он напомнил, что с 2014 года в ДНР в результате действий ВСУ погибли 257 детей, а еще - 1078 ранены.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

- В этих ужасающих цифрах отражена циничная и расчетливая стратегия киевского режима, направленная на уничтожение нашего будущего, - заявил Денис Пушилин, добавив, что, в нарушение международных конвенций, ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и гражданские машины.

Гости увидели фото- и видеоматериалы о погибших детях Донбасса, а также фрагменты документального фильма Сальгадо «Танго свободы» о Луганске.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

РИМ, ИТАЛИЯ: БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО ПОГИБШИМ ДЕТЯМ ДОНБАССА

26 июля прошла заупокойная лития по погибшим детям Донбасса в православном храме святой великомученицы Екатерины в Риме. После гости посетили выставку «Под небом войны: рисунки детей Донбасса» и посмотрели короткое видео о погибших детях. Памятное мероприятие организовано совместно с Посольством России в Италии и итальянской Ассоциацией «Помогите нам спасти детей».

ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ: ПИСЬМА СО СЛОВАМИ ПОДДЕРЖКИ

Десятки индонезийских общественников и политиков отправили письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа в Старобельск, пострадавший от атаки Киева. Эта акция организована на площадке Русского дома в Джакарте по инициативе индонезийских сообществ.

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

ВИФЛЕЕМ, ПАЛЕСТИНА: МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУМАЖНЫХ ЖУРАВЛИКОВ

В рамках мероприятия, организованного совместно с Вифлеемским отделением Общества российских соотечественников Палестины, прошел мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов - символов мира, надежды и памяти. Затем прошел показ документального фильма, посвященного трагическим событиям в Донбассе. Участники почтили память невинно убиенных детей минутой молчания. Завершилось мероприятие символическим запуском белых шаров в небо - в память о маленьких ангелах Донбасса.

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Кроме того, акции приуроченные ко Дню памяти детей-жертв вооруженного конфликта в Донбассе, прошли в Русских домах в Индии, Абхазии, Южной Осетии и других странах.

Цхинвал, Южная Осетия

РОВЕРЕТО, ИТАЛИЯ: ПЕРЕДВИЖНОЙ БАННЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОЛИНЫ СОЛОДКОЙ

Основатель благотворительного фонда «Помогите спасти детей» Эннио Бордато разместил на неделю, предшествующую 27 июля большой передвижной баннер с изображением первой девочки - жертвы вооруженного конфликта, Полины Солодкой. Так фонд привлек внимание жителей Роверето, «Города мира» по закону Итальянского государства, не говорящем, тем не менее, о мире, к убийствам детей в Донбассе.

СПРАВКА «КП»

День памяти детей — жертв вооруженного конфликта в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Памятная дата установлена указом Главы ДНР Дениса Пушилина.

Посол России в Италии Алексей Парамонов в День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе прокомментировал ситуацию

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