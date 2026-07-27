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Общество27 июля 2026 16:45

Запуск белых шаров, журавлики из бумаги и вечера памяти: Как в разных странах почтили память погибших детей Донбассафотовидео

С начала вооруженного конфликта в Донбассе от рук ВСУ погибли более 300 детей, тысячи – ранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Большой передвижной баннер с изображением 6-летней Полины Солодкой – первой из убитых детей Донбасса (Роверето, Италия). Фото: Администрация Главы и Правительства ДНР

Большой передвижной баннер с изображением 6-летней Полины Солодкой – первой из убитых детей Донбасса (Роверето, Италия). Фото: Администрация Главы и Правительства ДНР

Русские дома за рубежом при содействии Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики организовали мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей-жертв вооруженного конфликта в Донбассе. Во многих странах вспоминают убитых киевским режимом ребят. С начала вооруженного конфликта в Донбассе от рук ВСУ погибли более 300 детей, тысячи – ранены.

РАБАТ, МАРОККО: БУМАЖНЫЕ ЖУРАВЛИКИ НА АПЕЛЬСИНОВОМ ДЕРЕВЕ

22 июля этого года состоялось памятное мероприятие в Русском доме в Рабате (Марокко). Перед участниками выступил директор Русского Центра науки и культуры Владимир Соколов. Гостям показали фото- и видеоматериалы о детях Донбасса, их почтили минутой молчания. В знак солидарности с семьями, потерявшими своих детей, участники акции повесили бумажных журавликов на апельсиновое дерево. Так они продолжили символику акций «Журавлики Донбасса» и «Журавли мира», которые проходят в разных странах.

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

Рабат, Марокко

НИКОСИЯ, КИПР: СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЕТЯМ ДОНБАССА

На следующий день акция прошла в Русском центре науки и культуры Никосии. Встреча началась с возложения цветов в память о невинно убиенных детях. После минуты молчания прозвучали стихи, посвященные детям Донбасса. Гостям показали документальный фильм о трагическом событии в Старобельске 22 мая 2026 года.

В памятном мероприятии приняли участие члены Координационного совета российских соотечественников на Кипре, представители Общества Дружбы Кипр-Россия, представители и члены Движения «Верные друзья России на Кипре», а также молодежный клуб Российского центра науки и культуры.

Никосия, Кипр

Никосия, Кипр

В день проведения акции Посольство Украины на Кипре опубликовало официальное заявление касательно мероприятия. В нем украинская сторона цинично назвала погибших детей Донбасса, которые были обстреляны ВСУ, украинскими детьми, полностью исказив историю конфликта.

Памятная акция вызвала широкий резонанс. В социальных сетях Русского дома в Никосии анонс встречи набрал свыше миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев, многие из них в поддержку Донбасса.

Никосия, Кипр

Никосия, Кипр

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА: ВЕЧЕР ПАМЯТИ С УЧАСТИЕМ СЕБАСТЬЯНА САЛЬГАДО

23 июля Русский дом в Буэнос-Айресе почтил память детей, ставших жертвами вооруженного конфликта в Донбассе. Состоялся вечер памяти с участием известного аргентинского журналиста и военкора Себастьяна Сальгадо.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился с видеообращением к общественности. Он напомнил, что с 2014 года в ДНР в результате действий ВСУ погибли 257 детей, а еще - 1078 ранены.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

- В этих ужасающих цифрах отражена циничная и расчетливая стратегия киевского режима, направленная на уничтожение нашего будущего, - заявил Денис Пушилин, добавив, что, в нарушение международных конвенций, ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и гражданские машины.

Гости увидели фото- и видеоматериалы о погибших детях Донбасса, а также фрагменты документального фильма Сальгадо «Танго свободы» о Луганске.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина

РИМ, ИТАЛИЯ: БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО ПОГИБШИМ ДЕТЯМ ДОНБАССА

26 июля прошла заупокойная лития по погибшим детям Донбасса в православном храме святой великомученицы Екатерины в Риме. После гости посетили выставку «Под небом войны: рисунки детей Донбасса» и посмотрели короткое видео о погибших детях. Памятное мероприятие организовано совместно с Посольством России в Италии и итальянской Ассоциацией «Помогите нам спасти детей».

ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ: ПИСЬМА СО СЛОВАМИ ПОДДЕРЖКИ

Десятки индонезийских общественников и политиков отправили письма со словами поддержки и пожеланиями сохранять силу духа в Старобельск, пострадавший от атаки Киева. Эта акция организована на площадке Русского дома в Джакарте по инициативе индонезийских сообществ.

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

ВИФЛЕЕМ, ПАЛЕСТИНА: МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУМАЖНЫХ ЖУРАВЛИКОВ

В рамках мероприятия, организованного совместно с Вифлеемским отделением Общества российских соотечественников Палестины, прошел мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов - символов мира, надежды и памяти. Затем прошел показ документального фильма, посвященного трагическим событиям в Донбассе. Участники почтили память невинно убиенных детей минутой молчания. Завершилось мероприятие символическим запуском белых шаров в небо - в память о маленьких ангелах Донбасса.

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Вифлеем, Палестина

Кроме того, акции приуроченные ко Дню памяти детей-жертв вооруженного конфликта в Донбассе, прошли в Русских домах в Индии, Абхазии, Южной Осетии и других странах.

Цхинвал, Южная Осетия

Цхинвал, Южная Осетия

РОВЕРЕТО, ИТАЛИЯ: ПЕРЕДВИЖНОЙ БАННЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОЛИНЫ СОЛОДКОЙ

Основатель благотворительного фонда «Помогите спасти детей» Эннио Бордато разместил на неделю, предшествующую 27 июля большой передвижной баннер с изображением первой девочки - жертвы вооруженного конфликта, Полины Солодкой. Так фонд привлек внимание жителей Роверето, «Города мира» по закону Итальянского государства, не говорящем, тем не менее, о мире, к убийствам детей в Донбассе.

СПРАВКА «КП»

День памяти детей — жертв вооруженного конфликта в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Памятная дата установлена указом Главы ДНР Дениса Пушилина.

Посол России в Италии Алексей Парамонов в День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе прокомментировал ситуацию

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