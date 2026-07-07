«Их будут помнить всегда»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

На «Аллею Ангелов» люди несут живые цветы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

1 июня 2022 года Медиагруппа «Комсомольская правда» и Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили Всероссийский мультимедийный проект «ПОСВЯЩЕНИЕ АНГЕЛАМ. Свидетели правды». На сайте alleyaangelov.ru можно прочитать истории погибших детей Донбасса, посмотреть видео и зажечь свечу в память о каждом убитом киевским режимом ребенке.

По всей стране в память о погибших детях высажены деревья в «Аллеи памяти».

– Их будут помнить всегда. Алый цвет рябиновых ягод каждый год будет напоминать о невинно пролитой крови, – сказали учителя школы имени Героя Советского Союза Григория Ерофеева в Красноярске.

Если ваше сердце не может молчать, присылайте на сайт стихи, рисунки и другие произведения. С начала боевых действий в Донбассе погибли более 300 детей, тысячи - ранены. «Комсомолка» продолжает рассказывать истории невинно убиенных детей.

«ОН ТОЛЬКО ВЫШЕЛ, И МЫ УСЛЫШАЛИ ХЛОПОК…»

10-летний Володя Киричатый был тяжело ранен во дворе своего дома, недалеко от питьевых ставков, в Кировском районе Донецка. Утром 15 октября 2023 года на мальчика украинский дрон сбросил, как установили следователи, кассетный заряд.

Владимир Киричатый. Фото: Предоставлено мамой погибшего ребенка

– Мы все сидели в доме. Я, муж и пятеро детей. Володя сказал, что сходит во двор за игрушечными машинками, лежавшими на столе. Он только вышел, и мы услышали хлопок. Выскочили во двор, а сынок лежит без сознания, – со слезами на глазах рассказывает его мама Елена.

Мальчик умер в больнице. Ранения оказались несовместимые с жизнью.

– Сынок меня очень любил, – вспоминает мама погибшего мальчика. - В школе Володю хвалили. Он был любознательным, общительным ребенком. Бывало, старушкам, жившим по соседству, помогал принести сумки с магазина. Ему нравилось что-нибудь создавать, собирал конструкторы.

ПОГИБ, А ДРУЗЕЙ РАНИЛО

17-летний житель поселка Гольма Илья Мельник был добрым и отзывчивым подростком.

– Кто бы что не попросил, он всегда всем помогал, – вспоминает его мама Ольга Мельник. – И убирал, и стирал. Умничка. Сынок просто золото.

Илья Мельник. Фото: Предоставлено мамой погибшего подростка

Илья любил машины, покататься на мотоцикле. Его отец ремонтировал технику, и он помогал ему.

Подросток поступил в Горловский колледж городского хозяйства на газовщика. Мечтал вырасти, создать семью и приносить пользу родному краю.

Трагедия произошла 30 сентября 2024 года. Илья с товарищем поехали в жилой массив «Солнечный» провести время с друзьями. Они были на улице Столяревского, во дворе отдыхали и другие горловчане. Ничего не предвещало беды. Как вдруг со стороны ВСУ начался обстрел.

Илья погиб, а его друзей – двоих подростков и девочку 9 лет ранило. Тогда пострадали и трое взрослых.

Военные эксперты, работавшие на месте обстрела, установили, что противник наносил удары по жилмассиву из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) боеприпасами кассетного типа.

Друзья погибшего подростка рассказали, что, когда прилетел вражеский снаряд, после его разрыва Илья встал, добежал до подъезда и сказал: «По ходу мне хана». Они: «Что с тобой?». Подросток поднял кофту – в грудной клетке было отверстие размером со спичечную головку. И тут же начал хрипеть. Ранение оказалось смертельным.

Весь поселок пришел на похороны подростка. К гробу подходили даже дети младше его и говорили: «Ильюша, ты навсегда для нас останешься живым».

НЕ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ И ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ УМЕР

Дмитрий Дзюбенко. Фото: Предоставлено мамой погибшего подростка

17-летний горловчанин Дмитрий Дзюбенко был тяжело ранен в результате атаки дрона ВСУ в Никитовском районе Горловки 19 ноября 2024 года.

- У нас тогда не было света, - вспоминает убитая горем мама Димы - Варвара Леонидовна. - ВСУ разбили трансформатор, и сын поехал на мопеде в город к другу зарядить телефон и в интернете почитать новости. Трагедия произошла на улице Калашникова, беспилотник сбросил прямо на Диму взрывоопасный предмет. У него было сильное ранение головы, но он оставался в сознании. Неравнодушные люди, проезжавшие мимо, отвезли сына во вторую больницу Горловки. Там ему оказали первую медицинскую помощь, а потом позвонили в клинику Калинина, откуда врач нейрохирург приехал осмотреть Диму. Он сказал: «Срочно забираем в Донецк». За жизнь сына врачи в операционной боролись четыре часа. Однако Дима так и не вышел из комы и через четыре дня умер.

Дмитрий Дзюбенко был веселым, добрым мальчиком. Школу окончил хорошистом. Поступил в Горловский колледж промышленных технологий на специальность «Автоматические системы управления». Подрабатывал, мыл машины на мойке, - с 15 лет.

- Дима очень хотел мотоцикл, и мы добавили ему денег и на день рождения купили Рейсер ХСR. Он очень любил на нем кататься, его мечта была отправиться в путешествие на мотоцикле, - говорит Варвара Дзюбенко.

В планах у Дмитрия было поступление в автошколу; отец учил его ездить на машине. Родители подростка до сих пор не могут поверить в случившееся.

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