«Трудоустройство ветеранов СВО – важная часть возвращения к мирной жизни»: В ДНР работу по душе нашли 197 защитников

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам с инвалидностью находить работу по своим навыкам. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

Фонд «Защитники Отечества» продолжает системную работу по содействию ветеранам СВО в профессиональной реализации, трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела.

ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Трудоустройство ветеранов спецоперации – это важная часть их возвращения к полноценной мирной жизни. Ветераны СВО обладают уникальным опытом, дисциплиной, ответственностью и готовностью приносить пользу стране. Поэтому наша задача – создать условия, при которых их профессиональный потенциал будет востребован, а переход к гражданской деятельности станет достойным продолжением служения Родине, – сказала заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

Ярмарки вакансий для ветеранов СВО проходят регулярно. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

Ярмарки вакансий для ветеранов СВО проходят регулярно. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

Ярмарки вакансий для ветеранов СВО проходят регулярно. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

С момента открытия филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике (а это было в мае 2023 года) проведено больше 250 ярмарок вакансий. Благодаря этому 197 ветеранов нашли работу по душе и 127 человек прошли обучение/и переобучение либо продолжают обучаться.

Среди отечественных работодателей отмечается повышенный спрос на высококвалифицированные кадры. Чтобы соответствовать этим требованиям, у ветеранов есть возможность повысить уровень образования или пройти профессиональную переподготовку. Так, тринадцать ветеранов из ДНР воспользовались возможностью и прошли обучение в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел РФ. Еще двое – в Московском государственном техническом университете им. Баумана.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам с инвалидностью находить работу по своим навыкам. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

Шесть ветеранов-защитников Родины из ДНР присоединились к образовательной программе «Угольные города России», которую фонд «Защитники Отечества» реализует совместно с Минэнерго РФ и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». «Угольные города России» направлена на подготовку управленческих команд российских городов, экономика которых связана с угледобычей.

СВОЙ БИЗНЕС

Фонд «Защитники Отечества» поддерживает предпринимательские инициативы ветеранов СВО. С 1 января по решению Президента России Владимира Путина они получили возможность открывать собственное дело с помощью механизма социального контракта. В ДНР выдано 38 рекомендаций на получение социального контракта и 19 ветеранов уже открыли собственное дело.

Свой бизнес позволит ветеранам боевых действий не только обеспечить себе стабильный источник дохода, но и реализовать свой профессиональный потенциал, внося вклад в экономическое развитие региона.

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам с инвалидностью находить работу по своим навыкам. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

РАБОТА ПО ДУШЕ

Ветераны СВО с инвалидностью нередко возвращаются к работе на производственные предприятия. С прошлого года фонд «Защитники Отечества» привлекает их к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В перечень компетенций, где ветераны могут продемонстрировать свои навыки, входят такие специальности, как «слесарное дело», «сварочные технологии», «электромонтаж» и другие. Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам находить работу по своим навыкам.

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам с инвалидностью находить работу по своим навыкам. Фото: Фонд: «Защитники Отечества» в ДНР

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