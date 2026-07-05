Фрагменты сбитого дрона противника. Фото: скриншот видео / МАКС/ Пушилин

Системой радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 122 террористические атаки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Причем враг атакует мирных жителей и инфраструктуру. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

УСПЕШНО ОБЕЗВРЕДИЛИ

Под Донецком сбиты ударные дроны ВФУ «Darts» и «Батон» с осколочно-фугасными боеголовками. Под Волновахой, вблизи электростанции, российские военнослужащие уничтожили ударный самолетный БПЛА «Батон». В Старобешево перехвачены два беспилотника ВСУ «RAM-2X» с осколочно-фугасными зарядами массой 2,7 килограммов.

По данным Главы ДНР, «Купол Донбасса», управляемая военными регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские БПЛА. В свою очередь взрывотехники успешно обезвредили подавленные дроны и уничтожили боезаряды без всякого ущерба.

В ДНР за неделю предотвратили 122 атаки дронов ВСУ

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