В Жовтневом районе Мариуполя восстанавливают многоэтажку на улице Ленина. Фото: АГО Мариуполь

В Жовтневом районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоэтажку по улице Ленина. Специалисты из Санкт-Петербурга монтируют подрозетники, устанавливают балконные блоки и оконные откосы из сэндвич-панелей, шпаклюют стены и потолки в квартирах. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Параллельно идет монтаж инженерных систем, укладка плитки в санузлах, установка главного распределительного щита во втором подъезде и нанесение декоративной штукатурки на фасад.

Работы идут по плану, капремонт дома приближается к завершению.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершилось восстановление еще одного многоквартирного дома. Подрядчик «Р-Строй» под руководством «РКС-НР» привел в порядок здание на улице Межевой в Орджоникидзевском районе. Специалисты отремонтировали кровлю, восстановили конструктивные элементы, заменили окна и двери, обновили системы отопления и электроснабжения.

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