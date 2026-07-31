Почти 15 миллионов квадратных метров жилья построят в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году ЕИПП РФ приступил к разработке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мариуполь. Ранее утвержденный документ делал главный упор на восстановление города после боевых действий и позиционировал его преимущественно как крупный центр тяжелой металлургической промышленности и логистики. В новой редакции генплана этот индустриальный акцент сохраняется, но дополняется мощным вектором развития туристического потенциала приморского города ДНР.

В сфере туризма проект предлагает масштабное расширение гостиничной инфраструктуры. В Мариуполе планируют построить несколько современных отелей с общим фондом около 2,5 тысячи номеров. В городе сформируют сеть новых культурно-исторических маршрутов и обустроят специальную концертно-фестивальную зону. Специалисты рассчитывают, что эти меры позволят привлечь в Мариуполь до 556 тысяч туристов и экскурсантов ежегодно.

Серьезные изменения затронут и сферу жилищного строительства. Согласно расчетам градостроителей, к 2046 году суммарная поэтажная площадь жилого фонда Мариуполя должна достигнуть 14,9 миллиона квадратных метров. Жилье будет возводиться как в рамках уже утвержденных проектов планировки, так и на новых площадках комплексного развития территорий. По просьбе администрации городского округа в документ дополнительно включили свыше 300 гектаров земли под индивидуальное жилищное строительство, что позволит удовлетворить высокий спрос жителей на частные дома с собственными приусадебными участками.

Транспортная инфраструктура города получит новую радиально-кольцевую систему, состоящую из одного полного кольца, двух полуколец и радиальных магистралей. Это решение позволит связать районы города и вынести транзитные потоки. В результате общая протяженность улично-дорожной сети Мариуполя увеличится на 178 километров и достигнет 1181 километра. Параллельно запланировано масштабное развитие социальной сферы: в городе и соседних поселках Сартана и Талаковка построят 52 детских сада, 18 школ, 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, часть из которых будет с бассейнами, а также 25 объектов культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжения о предоставлении земельных участков инвесторам для реализации масштабных проектов жилищного строительства в Мариуполе.

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