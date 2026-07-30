Лето - особенное время, когда Мариуполь раскрывается во всей своей красоте: людей на улицах больше, краски и солнце - ярче. В городе главным объектом притяжения становится теплое Азовское море - место для отдыха и проведения свободного времени.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
После восстановления набережной здесь есть где отдохнуть тем жителям, которые любят просто полюбоваться морскими пейзажами и подышать соленым морским воздухом.
Мариуполь сегодня - это место, где современные городские пейзажи сочетаются с природой, уже избавленной от заводской «дымной» нагрузки.
В магазинах в это время - обилие сезонных товаров: овощей, фруктов, ягод. Посетителей тоже много. Мариупольский ритейл сейчас - стремительно развивающаяся отрасль: помимо большого количества продуктовых магазинчиков формата «у дома», в городе работают несколько крупных сетевых игроков - «Деликатес», «Твой», «ПРС», «Семья», «Молоко», «Марка вкуса», - каждый из которых насчитывает по 4–5 супермаркетов. Здоровая конкуренция - и переполненные полки. В пятницу вечером - большие очереди на кассах: люди запасаются продуктами на грядущую трудовую неделю.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
На фотографиях этой подборки запечатлены самые обычные мариупольские уголки: улицы, оживленные проспекты, стройки, набережная. Кадры передают настроение летнего дня: иногда сочувствуешь строителям в жарком, привычном, но обязательном профессиональном облачении - брюки, жилет, пластиковая каска, защитные ботинки.
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
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