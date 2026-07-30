На Городском пляже Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето - особенное время, когда Мариуполь раскрывается во всей своей красоте: людей на улицах больше, краски и солнце - ярче. В городе главным объектом притяжения становится теплое Азовское море - место для отдыха и проведения свободного времени.

Строители возвращаются с обеденного перерыва на свои рабочие места Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Городском пляже Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После восстановления набережной здесь есть где отдохнуть тем жителям, которые любят просто полюбоваться морскими пейзажами и подышать соленым морским воздухом.

Мариуполь сегодня - это место, где современные городские пейзажи сочетаются с природой, уже избавленной от заводской «дымной» нагрузки.

На Городском пляже Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Городском пляже Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В магазинах в это время - обилие сезонных товаров: овощей, фруктов, ягод. Посетителей тоже много. Мариупольский ритейл сейчас - стремительно развивающаяся отрасль: помимо большого количества продуктовых магазинчиков формата «у дома», в городе работают несколько крупных сетевых игроков - «Деликатес», «Твой», «ПРС», «Семья», «Молоко», «Марка вкуса», - каждый из которых насчитывает по 4–5 супермаркетов. Здоровая конкуренция - и переполненные полки. В пятницу вечером - большие очереди на кассах: люди запасаются продуктами на грядущую трудовую неделю.

Полки с товаром в одном из продуктовых супермаркетов города Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На рынке по улице Бахчиванджи Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фотографиях этой подборки запечатлены самые обычные мариупольские уголки: улицы, оживленные проспекты, стройки, набережная. Кадры передают настроение летнего дня: иногда сочувствуешь строителям в жарком, привычном, но обязательном профессиональном облачении - брюки, жилет, пластиковая каска, защитные ботинки.

Вид на город Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вид на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Центральном рынке Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городская набережная в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городская набережная в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городская набережная в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проспект Строителей - новый ипотечный дом Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проспект Строителей - новый ипотечный дом Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проспект Строителей - новый ипотечный дом Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из супермаркетов города Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Люди выходят из супермаркета Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство на улице Зелинского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство на улице Зелинского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство на проспекте Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство на проспекте Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проспект Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Детская площадка на проспекте Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пересечение проспектов Ленина и Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остановка на проспекте Строителей Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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