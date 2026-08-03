В Мариуполе возводят новые корпуса многопрофильного медцентра. Фото: Администрация Мариуполя

Строители возводят в Мариуполе новые корпуса многопрофильного медицинского центра. В настоящее время ведется второй этап работ, который предусматривает строительство палатного корпуса на 236 мест стационара. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Специалисты осуществляют строительно-монтажные работы, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей, проводят благоустройство территории. В данный момент готовность объектов составляет 40 процентов, - рассказали в Администрации городского округа.

Строительство новых корпусов многопрофильного медицинского центра ведется при координации Минстроя России по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что на проспекте Победы в Мариуполе строители восстанавливают девятиэтажные дома. На объектах ведутся монолитные работы.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе готовят к открытию новый молодежный центр. Глава городского округа Антон Кольцов посетил объект и ознакомился с тем, как идет его преобразование.

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