Жителям Мариуполя рассказали о работе поликлиник в условиях отключения света. Фото: Больница интенсивного лечения города Мариуполь

Жителям Мариуполя рассказали о работе поликлиник Больницы интенсивного лечения в условиях отключения света. Поликлиника №1 по улице 50 лет СССР в настоящий момент все еще находится без электричества. Там врачи продолжают вести консультативный прием. Забор анализов проводится по графику. Однако не выполняются аппаратные исследования.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, поликлиника №2 и №3 работают в штатном режиме.

- Ранее в связи с перебоями напряжения в сети вышли из строя некоторые аппараты КТ. Выполняются только срочные исследования. Напоминаем, если у вас уже есть талон на КТ - не переживайте: исследование обязательно проведут после того, как аппарат снова заработает. Новый талон получать не нужно, - рассказали в пресс-службе Больницы интенсивного лечения города Мариуполь.

Ранее сообщалось, что строители возводят в Мариуполе новые корпуса многопрофильного медицинского центра. В настоящее время ведется второй этап работ, который предусматривает строительство палатного корпуса на 236 мест стационара.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поликлиника №3 в Мариуполе по проспекту Металлургов снова станет детской

У жителей Ильичевского района в скором времени появится просторная поликлиника на улице Клубной (подробнее)