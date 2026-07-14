Поликлиника №3 в Мариуполе по проспекту Металлургов снова станет детской. Фото (архив): ТГ/Гарцев

Вскоре поликлиника №3 на проспекте Металлургов, 196 в Мариуполе, вернется к своему изначальному профилю - она снова будет принимать только детей. А взрослые терапевты переедут на Бодрова, 2. Об этом сообщили в пресс-службе Больницы интенсивного лечения.

Это решение связано с переходом на российские стандарты: по новым правилам детский и взрослый приемы должны проходить раздельно. В детской поликлинике обязательно нужен кабинет здорового ребенка, а для пациентов с температурой - отдельный вход.

Как пояснили в пресс-службе медучреждения, в здании на Металлургов все это организовать попросту негде. Оно слишком маленькое и не приспособлено для таких требований. Переезд сделает жизнь пациентов удобнее: взрослым не придется больше ездить по разным адресам - все узкие специалисты и обследования теперь будут в одном месте.

Также в скором времени у жителей Ильичевского района появится просторная поликлиника на улице Клубной.

Ранее сообщалось, что в Шахтерске продолжаются ремонтные работы в Центральной районной больнице - в детском инфекционном отделении меняют оконные блоки.

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