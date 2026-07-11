Сахалинская область заменит окна в детском отделении больницы Шахтерска

В детском инфекционном отделении больницы установят 53 новых металлопластиковых окна. Фото: t.me/AGShahtersk

В Шахтерске продолжаются ремонтные работы в Центральной районной больнице - в детском инфекционном отделении меняют оконные блоки. Помощь в их установке оказывает регион-шеф - Сахалинская область. Об этом сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа ДНР.

- В рамках дополнительной помощи подшефному округу в детском инфекционном отделении Центральной районной больницы благодаря Сахалинской области будут установлены 53 новых металлопластиковых окна, - заявили там.

Сейчас на объекте работает бригада строителей «Полис». Специалисты ведут работы сразу на двух этажах здания: помимо замены оконных блоков, они занимаются ремонтом откосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сахалинская область модернизирует школу в Шахтерске. Регион-шеф дополнительно ремонтирует спортзалы в школе №19 Шахтерска.

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