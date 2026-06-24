Сахалинская область модернизирует школу в Шахтерске. Фото: Администрация Шахтерского округа

Сахалинская область продолжает модернизировать школу №19 в Шахтерске. В рамках шефской помощи решили дополнительно отремонтировать большой и малый спортзалы, тренерскую и раздевалки. Подрядчик «ЭСМС» уже начал демонтаж в спортивном блоке.

Как сообщили в администрации Шахтерского округа, в прошлые годы строители обновили кровлю и фасад, отремонтировали столовую и пищеблок, благоустроили территорию. Теперь в спортзалах оштукатурят и покрасят стены, приведут в порядок потолки, уложат усиленное покрытие для высоких нагрузок.

Ранее сообщалось, что в Снежном продолжают улучшать городскую инфраструктуру и восстанавливать социальные объекты в рамках народной программы «Единой России» по поручению Главы ДНР. В этом году капитальный ремонт запланирован в 13 социальных учреждениях.

Кроме того, в Стожковском Шахтерского округа капитально ремонтируют детский сад №16. Работы начались в 2025 году при поддержке Сахалинской области.

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