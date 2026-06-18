В Снежном отремонтируют 13 социальных учреждений. Фото: Сергей Ермаков

В Снежном продолжают улучшать городскую инфраструктуру и восстанавливать социальные объекты в рамках народной программы «Единой России» по поручению Главы ДНР. В этом году капитальный ремонт запланирован в 13 социальных учреждениях.

Как сообщил глава городского округа Снежное Сергей Ермаков, в школах №2 и №3 заменят окна и двери, обновят водоснабжение, электрику и освещение, сделают внутреннюю отделку. В школе №3 уже демонтировали старые окна и начали монтаж новых - всего предстоит заменить 189 конструкций. В детсадах №13 «Лучик» и №14 «Дружная семейка» ремонтируют кровлю - в первом уже уложили новый материал. В городском дерматовенерологическом диспансере устанавливают обрешетку на крыше.

Ранее сообщалось, что в городском округе Докучаевск продолжают развивать инфраструктуру и восстанавливать социальные объекты. В этом году регион-шеф Якутия ремонтирует Еленовскую школу №2 и обновляет Андреевский сельский центр духовного развития.

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