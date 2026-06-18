В городском округе Докучаевск ремонтируют школу и центр духовного развития. Фото: Александр Качанов

В городском округе Докучаевск продолжают развивать инфраструктуру и восстанавливать социальные объекты по народной программе «Единой России». В этом году регион-шеф Якутия ремонтирует Еленовскую школу №2 и обновляет Андреевский сельский центр духовного развития.

Специалисты ремонтируют три водовода, дорожное покрытие на улице Калинина и в поселке Ясное, а также тротуары на улицах Калинина и Лихолетова. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают сквер «Семейный» и территорию на улице Крепкого.

- В текущем году, в июне, состоялось открытие дома детского и юношеского творчества, а в ближайшее время планируется открытие Молодежного центра. Эти учреждения призваны стать площадками для развития творческого потенциала молодежи, организации досуга и формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения, - сказал глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

Ранее сообщалось, что строители из Ямала начали капитальный ремонт седьмого дома в поселке Владимировка Волновахского округа. Пятиэтажка рассчитана на 70 квартир. Работы стартовали в марте и идут по графику.

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