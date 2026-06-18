Ямальцы ремонтируют седьмой дом во Владимировке Волновахского округа. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямальские строители начали капитальный ремонт седьмого дома в поселке Владимировка Волновахского округа. Пятиэтажка рассчитана на 70 квартир, ее общая площадь - более 3200 квадратных метров. Работы стартовали в марте и идут по графику. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

На объекте уже расчистили территорию от мусора, демонтировали старую отмостку и облицовку цоколя. В местах общего пользования сняли старую штукатурку и проводку. Сейчас строители меняют инженерные системы - отопление, воду и водоотведение - как в квартирах, так и в подвале. Параллельно идет демонтаж старых окон и установка новых.

Ранее сообщалось, что в Красноармейской школе продолжаются работы по капитальному ремонту и модернизации. Глава Новоазовского округа Василий Овчаров проинспектировал объект, чтобы оценить состояние и проверить соблюдение сроков. Строительно-монтажные работы выходят на финишную прямую.

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