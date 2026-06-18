В Стожковском Шахтерского округа ремонтируют детский сад. Фото: Администрация Шахтерского муниципального округа

В Стожковском Шахтерского округа капитально ремонтируют детский сад №16. Работы начались в 2025 году при поддержке Сахалинской области. За это время уже отремонтировали кровлю, фасад, перекрытия музыкального зала, заменили окна, обновили входные группы. Второй этаж и музыкальный зал получили новые потолки и отделку. Также переложили проезды и установили новую детскую площадку.

Как сообщили в администрации Шахтерского округа, с февраля строится отдельно стоящий пищеблок и прачечная. Сейчас здание уже готово наполовину, идет монтаж кровли. До осени планируют оштукатурить и покрасить фасад, закончить внутреннюю отделку.

Заведующая учреждением Алла Кокодзей отметила, что к концу лета все работы планируют завершить.

Детсад построили в 1959 году, капитального ремонта в нем никогда не было.

Ранее сообщалось, что в Красноармейской школе продолжаются работы по капитальному ремонту и модернизации. Глава Новоазовского округа Василий Овчаров проинспектировал объект, чтобы оценить состояние и проверить соблюдение сроков.

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