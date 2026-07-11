Больница в Харцызске расширяет спектр услуг и внедряет новые цифровые технологии

Центральная городская больница Харцызска проходит этап масштабной модернизации. Фото: Минздрав ДНР

Центральная городская больница Харцызска проходит этап масштабной модернизации. Благодаря поддержке региона-шефа - Нижегородской области, а также участию в федеральных проектах в медучреждении внедряют передовые цифровые сервисы, обновляют отделения и расширяют спектр предоставляемых услуг. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В больнице выполняют современные оперативные вмешательства в области травматологии и хирургии. Диагностические возможности значительно расширены благодаря наличию КТ, УЗИ, эндоскопии и оборудования для функциональной диагностики. Важным звеном является собственная централизованная лаборатория, которая обслуживает 15 медицинских учреждений.

Существенный вклад в развитие медучреждения вносит шефская помощь Нижегородской области. Так, в 2024 году здесь полностью переоснастили отделение реанимации и интенсивной терапии, а в 2025 году отремонтировали регистратуру взрослой поликлиники: внедрили систему электронной очереди, а зону ожидания обустроили комфортной мебелью.

С апреля 2026 года ведется ремонт детской поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена». Для профилактики заболеваний и обучения пациентов в больнице работают «Школа сахарного диабета» и «Школа артериальной гипертензии». В ближайших планах учреждения - открытие первичного сосудистого отделения.

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