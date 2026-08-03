В Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун». Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе продолжается восстановление спорткомплекса «Нептун». Ежедневно на объекте трудятся 90 рабочих из Санкт-Петербурга.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», специалисты штукатурят стены, монтируют строительные леса, облицовывают стены аквапанелями, укладывают керамогранит на стены и пол, возводят кирпичные стены и изготавливают металлическую лестницу. Завершить работы планируют до конца года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Карла Либкнехта строители восстановили еще один дом. Специалисты отремонтировали конструктив здания и кровлю, заменили окна, а также металлические и ПВХ двери.

Кроме того, на проспекте Победы в Мариуполе строители восстанавливают девятиэтажные дома. На объектах ведутся монолитные работы. Помимо восстановления несущих конструкций, специалисты занимаются ремонтом мест общего пользования и обновлением инженерных коммуникаций.

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