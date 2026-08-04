Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья в Донецкой Народной Республике, Райполя, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по противнику в районах Святогорска, Татьяновки и Сидорово в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье в Донецкой Народной Республике.

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