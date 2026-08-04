В ДНР группировка войск «Запад» заняла выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по противнику в районах Святогорска, Татьяновки и Сидорово в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности российской группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих и 21 автомобиль.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил России продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы вывели из города еще несколько человек.

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