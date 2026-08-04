С начала 2026 года в ДНР запустили семь промышленных объектов. Фото (архив): ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике с начала 2026 года запустили семь промышленных объектов с общим объемом инвестиций порядка 500 миллионов рублей. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания.

- Всего в этом году в планах запустить 15 предприятий. Восстановление и развитие промышленности ведем в рамках долгосрочной народной программы «Единой России», - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что в республике продолжается системная работа по возрождению предприятий.

Ранее сообщалось, что Мариуполь становится площадкой для запуска масштабных промышленных инициатив - сразу несколько инвестиционных проектов уже получили официальное одобрение и находятся в стадии реализации.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике работает 28 предприятий легкой промышленности. Здесь рождается красота, которая украшает нашу повседневную жизнь.

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