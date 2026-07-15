Мариуполь перезапускает промышленность: Какие крупные инвестпроекты реализуют на юге ДНР

Мариуполь делает ставку на развитие производства. Фото (архив): ТГ/Чертков

Мариуполь становится площадкой для запуска масштабных промышленных инициатив - сразу несколько инвестиционных проектов уже получили официальное одобрение и находятся в стадии реализации. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Одним из ключевых станет строительство завода сборных железобетонных конструкций. Его реализует АО «Эверест Домостроение» - компания с участием иностранных учредителей. Запуск предприятия позволит существенно ускорить темпы жилищного строительства в регионе. Объем вложений в проект оценивается в 457,1 миллиона рублей, а его реализация позволит создать свыше 1200 рабочих мест - это рекордный показатель среди всех текущих инвестпроектов в городе. Производственные мощности завода составят не менее 100 тысяч кубических метров железобетонных изделий в год. Полностью завершить проект планируют к 2031 году.

Параллельно с этим развивается тяжелая промышленность. Так, Мариупольский металлургический завод (ООО «ММЗ») займется переработкой металлолома. Объем капиталовложений в это направление достигнет 30 миллиардов рублей, на предприятии будут организованы более 1000 рабочих мест.

Еще одним важным звеном новой промышленной цепочки станет выпуск электротехнического оборудования. Этим займется ООО «Электрояр Донбасс»: предприятие обеспечит строящиеся объекты трансформаторами и электрощитовым оборудованием.

Кроме того, для нужд строительного сектора запланировано возведение завода газосиликатных блоков (ООО «Альфа блок») с годовой мощностью до 25 тысяч квадратных метров продукции.

Все проекты подкреплены соглашениями, подписанными с администрацией Мариуполя и Правительством ДНР.

- Реализация этих инициатив станет важным шагом в восстановлении и развитии промышленного потенциала города, - заявили в мэрии.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллекционные многоэтажки Мариуполя: Часть концептуальных домов «Резиденция» сдана в эксплуатацию

В Мариуполе достраивают еще две серии домов «Резиденция» (подробнее)