В ДНР работает 28 предприятий легкой промышленности

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.
Он отметил, что это не просто производство, а искусство, где переплетаются традиции, мастерство и современные технологии. Их труд - настоящее волшебство: из простых нитей и тканей они создают одежду и домашний текстиль, который делает дом уютнее.
- В Донецкой Народной Республике работает 28 предприятий легкой промышленности. Здесь рождается красота, которая украшает нашу повседневную жизнь. Каждая вещь, созданная вашими руками, несет частичку тепла и заботы, - сказал он.
Малхасян поблагодарил коллективы за терпение, мастерство и любовь к делу, пожелал вдохновения, здоровья и семейного благополучия.
Ранее сообщалось, что в ДНР разрабатывают программу реиндустриализации и модернизации промышленности. Технопарки и новые промплощадки станут точками роста региона.
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