Фонд развития промышленности ДНР может начать поддерживать индустриальные парки. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Власти ДНР вместе с Минпромторгом России прорабатывают вопрос о расширении возможностей регионального Фонда развития промышленности. Речь идет о том, чтобы фонд мог выдавать льготные займы управляющим компаниям индустриальных парков. Об этом ТАСС рассказал министр промышленности и торговли Республики Гурген Малхасян.

Если решение примут, ФРП ДНР сможет финансировать строительство промышленной инфраструктуры. Это заметно ускорит создание индустриальных парков и их передачу в аренду будущим резидентам.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике планируют запустить не менее 15 промышленных предприятий в 2026 году. Большинство из них уже получили займы от регионального Фонда развития промышленности. Предприятиям помогают и методически, и финансово - как раз через Фонд развития промышленности, который Малхасян назвал флагманским инструментом поддержки.

