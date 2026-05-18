В ДНР большинство готовящихся к запуску предприятий получили господдержку. Фото (архив): ТГ/Марат Хуснуллин

В Донецкой Народной Республике планируют запустить не менее 15 промышленных предприятий в 2026 году. Большинство из них уже получили займы от регионального Фонда развития промышленности. Об этом ТАСС рассказал министр промышленности и торговли Республики Гурген Малхасян в кулуарах XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

По его словам, в министерстве еженедельно следят за ходом проектов. Предприятиям помогают и методически, и финансово - как раз через Фонд развития промышленности, который Малхасян назвал флагманским инструментом поддержки.

Он добавил, что запуск заводов и фабрик - приоритет для регионального Минпромторга.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года планируется запустить 15 предприятий и два производственных участка. Это создаст более тысячи новых рабочих мест для жителей ДНР.

