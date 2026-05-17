«Совесть не позволила поступить иначе»: Ветеран СВО из Тореза занимается волонтерской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи

Ветеран СВО из Тореза Андрей Котов обучает молодежь патриотизму на личном примере. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать адресную помощь ветеранам СВО. Андрей Котов из Тореза после школы начал трудовой путь на шахте имени Лутугино. В феврале 2022 года он сменил мирную профессию горного мастера на форму защитника Отечества. Главным мотивом для Андрея Юрьевича стала память о прадеде-фронтовике.

- Совесть не позволила бы поступить иначе - прадед воевал, было бы стыдно, - говорит боец.

Военный путь Андрея Котова начался на Запорожском направлении, где он нес службу на блокпостах. Позже он был переведен в медицинский взвод стрелкового батальона в Донецке. Андрей стал водителем эвакуационной машины - одной из самых опасных и приоритетных целей для противника. Проявив лидерские качества и мужество, он дослужился до звания сержанта, став заместителем командира медицинского взвода и командиром отделения эвакуации.

- Далее были Авдеевское направление, города Торецк и Красноармейск. В апреле 2024 года я получил серьезное ранение, которое привело к ампутации ноги, - сказал Андрей.

После увольнения из Вооруженных сил ветеран обратился в торезское отделение фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Елена взяла Андрея под личное сопровождение. Благодаря работе фонда ветерану помогли оформить необходимые документы, получить доплату на средства реабилитации и приобрести современный высокотехнологичный протез. Также защитник прошел курс восстановительного лечения в знаменитом санатории «Тинаки».

- Сейчас он активно занимается восстановлением здоровья, волонтерской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи, - подытожила соцкоординатор.

Ранее сообщалось, что демобилизованный студент из ДНР Николай Онопченко стал лидером молодежной политики в Амвросиевке.

