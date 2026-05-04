Инициировал открытие казачьей ячейки: Как демобилизованный студент стал лидером молодежной политики в Амвросиевке

Молодой ветеран СВО из ДНР Николай Онопченко встал на защиту Родины в 2022 году. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать содействие и адресную помощь. Николай Онопченко был первокурсником Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), когда в мае 2022 года принял решение встать на защиту Родины. Боевой путь молодого человека начался с освобождения Мариуполя и продолжился на Запорожском направлении. В конце того же года Николай был демобилизован в связи со статусом студента. Сегодня ветеран продолжает служить своей малой родине на гражданском поприще - он возглавляет сектор молодежной политики в администрации Амвросиевского округа.

- Первые дни было непонятно, что наступила взрослая жизнь. Родные сходили с ума, на связь вышел спустя месяц, сказал два слова: «Все хорошо», после чего связь пропала. Воспоминания о гибели товарищей, с которыми еще утром разделял трапезу, а вечером их уже не стало, причиняют невыносимую боль. Когда выдавалась редкая возможность, звонил семье, которая всегда поддерживала молитвами и пожеланиями, - поделился молодой ветеран.

Молодой ветеран СВО из ДНР Николай Онопченко встал на защиту Родины в 2022 году. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Возвращение к мирной жизни требовало серьезной внутренней перестройки. Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Светлана взяла Николая на персональное сопровождение. Одним из важнейших этапов реабилитации стала работа с психологом, которая помогла парню преодолеть травмы пережитого и найти новые смыслы.

Сегодня закалка, полученная в бою, помогает Николаю в профессиональной деятельности. В конце 2024 года он инициировал создание молодежной казачьей ячейки, объединив вокруг себя активных ребят. Своим священным долгом ветеран считает помощь таким же бойцам и семьям погибших героев.

Социальный координатор отметила, что Николаю уже оформили удостоверение ветерана боевых действий и все положенные меры социальной поддержки.

- Ветерану предоставили помощь психолога. Молодой ветеран также побывал летом в Крыму в рамках проекта «Большое путешествие - Юг». Парень регулярно принимает участие в культурно-досуговой деятельности и спортивных мероприятиях, - рассказала она о проделанной работе.

Ранее ветеран спецоперации из Енакиево Александр Васильев рассказал, как любовь жены помогла встать на ноги после ранения. В июне 2022 года он принял добровольное решение встать на защиту Родины и подписал контракт с Вооруженными силами.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Днем ремонтировал технику, ночью вытаскивал раненых»: Ветеран СВО из Макеевки, получивший ранение, восстанавливает здоровье и возвращается к мирной жизни

Ветеран СВО из Макеевки Сергей Лабутин встал на защиту ДНР в 2022 году (подробнее)