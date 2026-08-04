В Ясиноватой возобновили программу по замене остекления в пострадавших домах. Фото: Администрация Ясиноватского муниципального округа

На территории Ясиноватой в 2026 году возобновили программу по замене остекления в многоквартирных домах, пострадавших от обстрелов ВСУ. Работы выполняются в рамках шефской помощи Челябинской области.

- В планах этого года установить оконные блоки по 206 адресам. В общей сложности на месте выбитых обстрелами окон рабочие установят 559 стеклопакетов, - рассказали в Администрации Ясиноватского муниципального округа.

На сегодняшний день подрядчик уже выполнил 44 процента запланированного объема работ.

Ранее сообщалось, что в городе Ясиноватая продолжается капитальный ремонт поликлиники №2 на бульваре Ленина - одного из ключевых учреждений первичного звена здравоохранения населенного пункта.

Кроме того, сообщалось, что в Ясиноватой приступили к ремонту многоквартирного дома №14 в третьем микрорайоне. Эта девятиэтажка неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ.

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